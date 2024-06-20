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Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde fırtına uyarısında bulunduğunu duyurdu. Rüzgarın bu akşamdan itibaren şiddetlenerek etkisini artırması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 17:46
Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın etkisi artacak. Özellikle kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer hamleli olarak esecek olan rüzgarın, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Halkın bu duruma karşı dikkatli olması önem taşıyor.

fırtına

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi sabahından sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, ağaç ve direk devrilme riskinin yanı sıra çatıların uçma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor.

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