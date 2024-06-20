Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın etkisi artacak. Özellikle kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer hamleli olarak esecek olan rüzgarın, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Halkın bu duruma karşı dikkatli olması önem taşıyor.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi sabahından sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, ağaç ve direk devrilme riskinin yanı sıra çatıların uçma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor.