Çanakkale'ye Kar Yağdı: Yüksek Kesimler Beyazla Kaplandı

Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, kenti beyaza bürüdü. Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görüldü.

Buzlanma Sorunu ve Sürücülerin Zor Anları

Lapseki'nin dağ köylerine giden yollarda buzlanma meydana geldi. Bu durum sürücülerin araç kullanmasında zorluk yaşamasına neden oldu.

Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Kar yağışının etkili olduğu yollarda, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Ekipler, yolda güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kuzey Ege'de Fırtına ve Feribot Seferleri

Ayrıca, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi. Yolcuların iletişimde kalmaları önerildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte dün akşam saatlerinden beri devam eden soğuk hava nedeniyle Lapseki ilçelerindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte dün akşam saatlerinden beri devam eden soğuk hava nedeniyle Lapseki ilçelerindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.