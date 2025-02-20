Çanakkale Yenice'de Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Nedeniyle Ara Verildi

Yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Yenice'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:07
Çanakkale Yenice'de Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Nedeniyle Ara Verildi

Yenice'de Taşımalı Eğitimde Ara

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yarın **olumsuz hava koşulları** nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

**Milli Eğitim Müdürlüğü**'nden yapılan açıklamada, "Yenice ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda cuma günü sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.

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