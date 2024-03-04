Son dakika! Çanakkale’yi deprem vurdu! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi!

Türkiye’nin batı kıyısında yer alan Çanakkale, 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi, vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yaşandı.





Deprem, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde ve depremin saati 21.38 olarak açıklanırken derinliği 10.44 km olarak kayıtlara alındı.



Deprem, AFAD tarafından 4.9 büyüklüğünde olarak ölçüldü.



Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmemiştir. Yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.