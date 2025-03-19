Çanakkale Zaferi'nde Sanat: İDOB'tan Özel Konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı için özel bir konser düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:09
Çanakkale Zaferi'nde Sanat: İDOB'tan Özel Konser

İDOB, Çanakkale Zaferi İçin Özel Konser Verdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak hazırladığı "Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı" konserini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

İDOB'dan gelen bilgiye göre, bu özel etkinlik Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemli bir dönüm noktasını anmak ve bu büyük kahramanlığa ve kahramanlarına saygı duruşunda bulunmak amacıyla hazırlandı. Konserde, kahramanlık, fedakarlık ve vatan sevgisi gibi temalar işlendi.

Çanakkale Savaşı'nın ruhunu yansıtan eserlerin seslendirildiği konserde, dinleyicilere tarihe tanıklık eden notalar eşliğinde duygusal bir yolculuk sunulması hedeflendi.

Solist Zafer Erdaş, Yeni Bir Deneyim Sundular

Konserde solist olarak Zafer Erdaş yer alırken, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygun'un eserleri yorumlandı. Etkinlikte, piyanoda Hüseyin Kaya, kemanda Murat Anıl Erginol ve Asaf Öksüz, viyolada Verda Gül ile viyolonselde Burak Ayrancı performans sergiledi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel hazırladığı...

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel hazırladığı "Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı" konseri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel hazırladığı...

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel hazırladığı "Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı" konseri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

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