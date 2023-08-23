Çanakkale'de orman yangını! Köyler ve üniversiteler acil tahliye edildi

Çanakkale'de orman yanıyor. Yerleşim yerleri boşaltıldı! İşte detaylar.

ÇANAKKALE'DE BÜYÜK YANGIN

Çanakkale ilinde öğle saatlerinde orman yangını başladı. Rüzgârın şiddetli esmesinden dolayı alevler hızla büyüdü. Yangın kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yardımlar sürüyor. Alevlerin hızla yaklaştığı dokuz yerleşim alanı, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi boşaltıldı. Yangını söndürmekte yardımcı olmak için Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi ise İstanbul'dan Çanakkale'ye hareket etti. Çanakkale'nin Kayadere köyü yakınlarında öğle saatinde orman yangını çıktı. Yangının nedeni ise şu anlık bilinmiyor. Yangına 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediyor. Çalışmalar gece boyunca devam ediyor. Hava karardığı zaman gece görüşlü dört helikopter yangına müdahale için çalışmalara devam ediyor. Rüzgâr etkisi ile alevler Yağcılar köyüne kadar ilerledi. Boşaltılan köydeki evler alevler arasında kalarak kül oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı ise şu açıklamalarda bulunu; " Yangın Danyeli konumunda saat 11.39 civarında başlamış, rüzgârın etkisi ile de on beş kilometrelik alanı hızla geçerek altı saatte yayılmıştır. Yangından yaklaşık 1500 hektarlık bir alan etkilendi. Tedbir amaçlı dokuz köyde önlemler alındı ve altı köy boşaltılmıştı. Üç köy daha bir risk oluşturulmaması adına boşaltıldı. Tedbir amaçlı boşaltılan köyler şu şekilde; Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar, Kalabaklı, Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ulupınar köyünde üç, Yağcılar köyünde dört evin yangından hasar gördüğü anlaşıldı. Yine tedbir amaçlı 14 vatandaşımızı Devlet Hastanesi'ne naklettik. 150 hasta var. 60 tane ambulans ile o hastalarımız bekletiliyor. Çan yolu trafiğe kapatıldı. Çanakkale Boğazı da su alınabilmesi için trafiğe kapatıldı." açıklamalarında bulundu.





İçişleri Bakanı Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son durumu açıkladı. Bakan yaptığı paylaşımda yangın bölgesine 1.489 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arasöz 66 su tankeri 169 iş makinesinin sevk edildiğini söyledi. 9 köyde yaşayan 1.251 kişinin boşaltılmasının tamamlandığını açıkladı. Paylaşımda yaşlı bakımevinde kalan 45 kişinin de yurda yerleştiğinden bahsetti. Yangına müdahale için Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi yola çıktı. Türk Hava Yollarının saat 08.35'te olan Çanakkale-Ankara uçuşu orman yangını sebebi ile ertelendi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre toplam bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri ve 64 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini söyledi. AFAD; "Yardım bölgesine gelen bakanlar işin akışını yerinde sağlamaktadır. Kızılay hem vatandaşlara hem de personele yiyecek ve içecek yardımı yapmaktadır. Çanakkale Boğazı tek yönlü deniz taşımacılığına açılmıştır. Doğru bilgi için resmî hesaplar takip edilmedir." açıklamalarında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da deniz trafiğinin tekrardan açıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca orman yangınından etkilenen kişiler hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulundu; "Saat 12.45'te başlamış olan orman yangınında 4 vatandaşımız bu durumdan etkilenmiştir. Tedavileri sürmektedir. Yangın nedeni ile yirmi üç ambulans ve dört UMKE timi ile 85 sağlık çalışanı bölgede görevlendirilmiştir. Çanakkale'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi. Yangın sebebi ile Çanakkale-Çan yolu tedbiren kapatıldı.