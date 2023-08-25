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Çanakkale'deki orman yangınından geriye yürek yakan kareler kaldı

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Çanakkale'deki orman yangınından geriye yürek yakan kareler kaldı
Çanakkale'de olan yangın herkesi derinden yaralamıştı. Yangın 3 gün sonunda söndürüldü. Detaylar haberimizde.

3 gün sonra söndürülen yangından sonra geriye bir şey kalmadı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

DÖRT BİN SEKSEN HEKTARLIK YEŞİL ALAN YOK OLDU

Çanakkale ilinde 22 Ağustos'ta 11.30 sularında yangın başlamış ve sıçrayarak on bir köyü de etkisi altına almıştı. Birçok personel ve görevliler o yangına müdahale ederek üçüncü günün sonunda yangını durdurmayı başardı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yangının söndürülmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu. " Yangın kırk sekiz saat içinde kontrol altına alındı. Tek sevindirici olay can kaybının yaşanmaması. Yangın bölgesinde inceleme yapıldı. 2.650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4.080 hektar yangından etkilendi. 10 adet uçak ve 38 helikopter ile yangın söndürme çalışmaları sürdürüldü. Uçağımız 208 sorti yaptı. İHA'lar yangınla mücadelenin en önemli parçası. Gece gündüz çalışmalar sürdü. 290 adet kara aracı kullanıldı. Ayrıca sahada 174 çalışan ve 3.000 kişi mücadele etti. Kapatılan otoyollar ve boğazlar açılacak. Eskişehir'deki yangın yoğun çalışmaların ardından söndürüldü. Ülkemizde şu an yangın yok."

Dört Bin Seksen Hektarlık Alan Yandı

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