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Çanakkaleli Annelerden Öğrencilere Özel İkram

ÇOMÜ'nün düzenlediği etkinlikte 101 anne, üniversite öğrencilerine Cumhuriyet'in 101. yılı anısına özel yemekler hazırladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:47
Çanakkaleli Annelerden Öğrencilere Özel İkram

Çanakkale'den Anlamlı Bir Etkinlik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) PR Kulübü tarafından organize edilen "Cumhuriyet'in 101. Yılında Çanakkale'nin 101 Annesi, Öğrencilerle Buluşuyor Projesi" etkinliği, üniversite öğrencilerine eşsiz bir deneyim sundu. Etkinlikte, 101 annenin özenle hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler sunuldu.

Lezzetler ve Dayanışma

Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (ÖSEM) gerçekleştirilen etkinlikte, sarma, köfte, börek, tatlı ve içeceklerden oluşan ikramlar, öğrencilerle buluştu. ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram, öğrencilere annelik yapmanın mutluluğuna değindi. Bayram, "Anneler, öğrencileri evlatları olarak görüyorlar ve evlerinde yaptıkları yemekleri paylaşarak Çanakkale'deki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtıyorlar." dedi.

Birlikte Duygu Dolu Anlar

Etkinlikte annelerden Öznur Benderlioğlu Doğangün, bu projenin kendisi adına bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Doğangün, "Çanakkaleli anneler olarak, buradaki öğrencileri evlatlarımız gibi gördüğümüz için onlara elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu yalnızca bir farkındalık hareketi, tüm öğrencilerimizi sahipleniyoruz. Onlar bizim geleceğimiz!" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Halil İbrahim Sert, ailelerinden uzun süre ayrı kaldıklarını belirterek, "Bu etkinlikte Çanakkaleli annelerle güzel bir gün geçirdik. Her birine teşekkür ediyorum, ellerine sağlık!" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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