Canberra'da 9. Avustralya-Endonezya 2+2 Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı

Avustralya ve Endonezya dışişleri ile savunma bakanları Canberra'da yapılan 9. 2+2 toplantısında savunma işbirliği, Lombok Anlaşması ve Gazze için ateşkes çağrısını ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:53
Avustralya ve Endonezya dışişleri ile savunma bakanları, Avustralya’nın başkenti Canberra'da düzenlenen “9. Avustralya-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları 2+2 Toplantısı”'nda bir araya geldi.

Katılımcılar ve görüşme gündemi

Toplantıya ilişkin açıklamaya göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ikili işbirliğini derinleştirmek ve bölgesel ile küresel zorlukları görüşmek üzere buluştu.

Penny Wong ve Richard Marles, Endonezya’yı 17 Ağustos'taki 80. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle tebrik etti.

Güvenlik, savunma ve anlaşmalar

Taraflar, her iki ülkenin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yeniden teyit etti. Ayrıca 2006'da imzalanan Lombok Anlaşması'nın ilkelerinin önemine vurgu yapıldı.

Bakanlar, savunma ve güvenlik işbirliğinin sürdürülmesine öncelik verilmesi konusunda mutabık kaldı; Avustralya-Endonezya Savunma İşbirliği Anlaşması'nın iki ülkede de yürürlüğe girmesini ve Savunma Bakanları Toplantısı sırasında savunma işbirliği konusunun daha fazla ele alınmasını beklediklerini ifade ettiler.

Ekonomik dayanıklılık ve bölgesel taahhüt

Artan küresel ekonomik sıkıntılar karşısında ekonomik dayanıklılık ve ekonomik güvenlik konularında diyalog ve işbirliğinin artırılmasının önemine değinen bakanlar, iki ülke arasındaki güçlü işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlar ayrıca Pasifik bölgesine bağlılıklarını vurgulayarak, barışçıl, istikrarlı, dirençli ve kurallara dayalı bir Hint-Pasifik bölgesini desteklemek üzere ASEAN öncülüğündeki mekanizmalar aracılığıyla birlikte çalışmanın önemini öne çıkardı.

Gazze için ateşkes çağrısı ve uluslararası hukuk

Toplantıda ayrıca Gazze Şeridi'ndeki durum da ele alındı. Bakanlar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin tekrardan yürürlüğe girmesi çağrısı yaptı ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından hukuka aykırı olduğu tespit edilen İsrail işgalini "kalıcı hale getirmeye yönelik her türlü girişimi" şiddetle reddettiklerini ifade etti.

Bakanlar, ayrıca İsrail'in Gazze'yi ele geçirmeye, Gazze'nin demografik yapısını değiştirmeye ve insani krizi daha da kötüleştirmeye yönelik tüm eylem ve politikalarını reddederek, tarafların uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere hukuka riayet etmesi ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini yineledi.

