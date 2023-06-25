Cancri Jewelry davasında İstinaf Mahkemesi kararını bozdu
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Cancri Jewelry, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İş adamı S.Ö.'nün dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada sanıklar S.S. ve K.E. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak İstinaf Mahkemesi, verilen kararı bozdu ve dosyanın yeniden incelenmesine karar verildi.
Cancri Jewelry davası
Cancri Jewelry, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yer alan şubede çalışan 2 kişinin yüksek kar vaadiyle sattıkları 145 değerli taş sentetik çıkmıştı. İş adamı S.Ö.'nün dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada sanıklar S.S. ve K.E. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak İstinaf Mahkemesi, verilen kararı bozdu ve dosyanın yeniden incelenmesine karar verildi.
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