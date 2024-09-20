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Candan Kardeşler Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan ve 5 sanık, dolandırıcılık davasında tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:38
Candan Kardeşler Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

Candan Kardeşler Davasında Önemli Gelişme

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 tuhuklu sanık tahliye edildi.

Duruşma Detayları

Duruşma sırasında, Alisya Bahar Candan'ın da bulunduğu bazı tutuklu sanıklar mahkemede hazır bulundu. Ayrıca, Gülnihal Çiçek'in de arasında olduğu bir grup tutuksuz sanık ile müştekiler ve taraf avukatları da salonda yer aldı.

Yapılan beyanlar ve savunmaların ardından mahkeme heyeti, Alisya Bahar Candan ile diğer 5 sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

İddianame ve Suçlamalar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 müştekiye yer verilirken, Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın organize suç örgütüne üye olmakla suçlandığı belirtildi.

İddianamede, suç örgütünün elebaşları Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun dolandırıcılık ve tefecilik yaparak gelir elde etmeyi hedeflediği, "sazan sarmalı" dolandırıcılık yöntemini kullandıkları ifade edildi.

Alisya Bahar Candan hakkında, "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ablası Gülnihal Çiçek için ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyor. Diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan çeşitli sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası...

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in (fotoğrafta) aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada, Alisya Bahar Candan ile 5 sanık tahliye edildi.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası...

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in (fotoğrafta) aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada, Alisya Bahar Candan ile 5 sanık tahliye edildi.

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