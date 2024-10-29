Cang Yiming, 2024'te Çin'in En Zengin Kişisi Oldu

Cang Yiming'in Başarısı

Çinli girişimci Cang Yiming, 2024 yılında adını Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan "Çin Zenginler Listesi"ne yazdırarak, ülkenin en zengin kişisi unvanını kazandı. Cang, video paylaşım platformu Douyin ile uluslararası üne sahip TikTok'un kurucusu olarak dikkat çekiyor.

Başarılarının Arkasında ByteDance Var

Cang Yiming, 49,3 milyar dolarlık kişisel serveti ile listenin zirvesinde yer alıyor. 2012 yılında kurduğu ByteDance çatısı altında bu popüler uygulamaları geliştiren Cang, ilk kez zenginler listesinin bir numarasında bulunuyor.

Dünya Çapında Kullanıcılar ve Artan Gelirler

ABD Kongresi’nin ByteDance'in Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla TikTok'un devredilmesini istemesi gibi olumsuz gelişmelere rağmen, platformun kullanıcı sayısı dünya genelinde 200 milyona yaklaşarak büyümeye devam ediyor. Şirketin küresel gelirleri son bir yılda yüzde 30 artış gösterdi. Cang, 2021 yılında şirket yönetimini devretmesine rağmen hala önemli bir hisseye sahip olup, son bir yılda kişisel servetinin yüzde 43 oranında arttığını duyurdu.

Listede Dikkat Çeken İsimler

Üç yıl boyunca listenin lideri olan Cong Şanşan, bu yıl 47,9 milyar dolar serveti ile ikinci sıraya geriledi. Natural kaynak suyu şirketi Nongfu Spring'in kurucusu olan Cong, geçen yıl yaşadığı gelir düşüşü nedeniyle bu konumunu kaybetmiş durumda. Pony Ma Huatıng, 44,4 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alıyor; başarılı iletişim uygulaması WeChat ile dikkat çekiyor.

Çin ve ABD Ekonomik Dinamikleri

Cang Yiming, Hurun listesinin başlangıcından bu yana 18. kez en zengin unvana ulaşmış birisim. Raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, 26 yılda yalnızca 4 ismin ABD'de en zengin konumuna yükseldiğini belirterek bu durumun Çin ekonomisinin dinamikliğine işaret ettiğini vurguladı.

Bu yıl Hurun listesinde yer alan 1094 kişi, toplamda 3 trilyon dolarlık servete sahip olurken, listedekilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 12 azalmıştır.