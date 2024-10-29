DOLAR
34,27 0,09%
EURO
37,08 0%
ALTIN
3.051,76 -0,95%
BITCOIN
2.490.892,8 -4,46%

Cang Yiming, 2024'te Çin'in En Zengin Kişisi Oldu

Cang Yiming, 2024'te Hurun listesinde Çin'in en zengin ismi olarak öne çıktı, serveti 49,3 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:47
Cang Yiming, 2024'te Çin'in En Zengin Kişisi Oldu

Cang Yiming'in Başarısı

Çinli girişimci Cang Yiming, 2024 yılında adını Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan "Çin Zenginler Listesi"ne yazdırarak, ülkenin en zengin kişisi unvanını kazandı. Cang, video paylaşım platformu Douyin ile uluslararası üne sahip TikTok'un kurucusu olarak dikkat çekiyor.

Başarılarının Arkasında ByteDance Var

Cang Yiming, 49,3 milyar dolarlık kişisel serveti ile listenin zirvesinde yer alıyor. 2012 yılında kurduğu ByteDance çatısı altında bu popüler uygulamaları geliştiren Cang, ilk kez zenginler listesinin bir numarasında bulunuyor.

Dünya Çapında Kullanıcılar ve Artan Gelirler

ABD Kongresi’nin ByteDance'in Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla TikTok'un devredilmesini istemesi gibi olumsuz gelişmelere rağmen, platformun kullanıcı sayısı dünya genelinde 200 milyona yaklaşarak büyümeye devam ediyor. Şirketin küresel gelirleri son bir yılda yüzde 30 artış gösterdi. Cang, 2021 yılında şirket yönetimini devretmesine rağmen hala önemli bir hisseye sahip olup, son bir yılda kişisel servetinin yüzde 43 oranında arttığını duyurdu.

Listede Dikkat Çeken İsimler

Üç yıl boyunca listenin lideri olan Cong Şanşan, bu yıl 47,9 milyar dolar serveti ile ikinci sıraya geriledi. Natural kaynak suyu şirketi Nongfu Spring'in kurucusu olan Cong, geçen yıl yaşadığı gelir düşüşü nedeniyle bu konumunu kaybetmiş durumda. Pony Ma Huatıng, 44,4 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alıyor; başarılı iletişim uygulaması WeChat ile dikkat çekiyor.

Çin ve ABD Ekonomik Dinamikleri

Cang Yiming, Hurun listesinin başlangıcından bu yana 18. kez en zengin unvana ulaşmış birisim. Raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, 26 yılda yalnızca 4 ismin ABD'de en zengin konumuna yükseldiğini belirterek bu durumun Çin ekonomisinin dinamikliğine işaret ettiğini vurguladı.

Bu yıl Hurun listesinde yer alan 1094 kişi, toplamda 3 trilyon dolarlık servete sahip olurken, listedekilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 12 azalmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ürdün'den Arap Birliği'ne Acil Toplanma Çağrısı
2
Pendik'te Trafik İhlali Yapan Sürücüye Rekor Ceza
3
Biden ve Hristodulidis Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor
4
Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
5
Bursa'da Coşkulu Cumhuriyet Korteji Gerçekleşti
6
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Özbekistan'da Kutlandı
7
Konya'da Cumhuriyet Bayramı'na Özel Milli Mücadele Canlandırması

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek