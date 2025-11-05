Canik Ekofest 15 bin 768 Kişiyi Ağırladı — Samsun’un İlk Doğa Festivali

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:45
Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve Samsun’un ilk doğa festivali olma özelliğini taşıyan Canik Ekofest, üç gün boyunca her yaştan doğaseveri bir araya getirdi. Etkinliğe 15 bin 768 kişi katıldı ve sıfır atık, geri dönüşüm, doğa ile çevre konularında uygulamalı eğitimler aldı.

Canik Belediyesi’nin sıfır atık kültürü ve sürdürülebilir gelecek anlayışıyla hayata geçirdiği projeler festivalde yoğun ilgi gördü. Üç gün süren organizasyonda katılımcılara sıfır atık, geri dönüşüm, enerji verimliliği, küresel iklim değişikliğine karşı önlemler, temiz enerji ve doğal yaşam konularında atölye ile uygulamalı eğitimler verildi.

Başkan Sandıkçı: "Sıfır atık bilinciyle daha yaşanılabilir bir gelecek bırakabiliriz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, festival kapsamında ziyaretçileri bilimsel deneyler, gözlem etkinlikleri ve yapay zekâ destekli eğitimlerle buluşturduklarını vurguladı. Sandıkçı, "Canik’imizde sıfır atık konusunda farkındalık oluşturan çalışmalara imza atıyor, doğa ve çevre dostu nesiller yetiştiriyoruz" dedi ve ekledi: "Sıfır atık bilinciyle doğamızı koruyabilir, nesillerimize daha yaşanılabilir bir gelecek bırakabiliriz."

Festivalde 37 farklı atölye ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Yapay zekâ ve hologram teknolojileriyle zenginleştirilen atölyelerde ziyaretçilere orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler de anlatıldı.

Etkinlikler, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Şenlik Alanında yapıldı ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından desteklendi. Organizasyon, Canik Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütüldü ve Canik Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Fatma Ağaçdiken tarafından yönetildi. Festival kapsamında ziyaretçilere karaçam fidanı hediye edildi.

