Canik'in Genç Zanaatkarları CAMEK ile 518 Mobilyayı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Samsun'un Canik Belediyesi, Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) kapsamında yürüttüğü ücretsiz mesleki eğitimlerle gençlere meslek kazandırırken, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

Mesleki eğitim ve sosyal yardımlaşma el ele

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdürülen mesleki istihdam seferberliğine dikkat çekerek, "CAMEK ile gençlerimizi meslek sahibi yapıyor, gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz" dedi. Başkan Sandıkçı, kursiyerlerin eğitimler kapsamında hazırladıkları koltuk takımı ve oturma odası gruplarının ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ve yeni evlenen çiftlere ulaştırıldığını vurguladı.

Başkan Sandıkçı, 2025 yılı içerisinde kursiyerler tarafından üretilen 518 adet koltuk takımı ve oturma odası grubunun dar gelirli ailelere teslim edildiğini belirterek, "Canik’imizde hem mesleki üretimi hem de dayanışma ruhunu güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

4 modülde uygulamalı eğitim

CAMEK'te verilen uygulamalı eğitimler; bilgisayar destekli 3 boyutlu mobilya tasarımı, mobilya CNC operatörlüğü, mobilya döşeme kesim ve mobilya döşeme dikim olmak üzere dört modülde gerçekleştiriliyor. Başkan Sandıkçı, kursiyerlerin eğitim sonunda mesleki sertifikalarını aldığını ve gençlerin meslek hayatına başlamalarını sevinçle izlediklerini söyledi.

Atölyelerden gönüllere uzanan hizmet

CAMEK atölyelerinde uzman eğitmenler eşliğinde üretilen mobilyaların, yine kursiyerler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini belirten Sandıkçı, "CAMEK ile sadece üretmiyor, gönüllere de dokunuyoruz. Genç zanaatkârlarımızın el emeğiyle ortaya çıkan koltuk takımlarını ve oturma odası gruplarını ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ve yeni evlenen çiftlerimize ulaştırıyoruz" dedi.

Canik Belediyesi'nin mesleki eğitim çalışmaları, gençlere istihdam kapısı açarken sosyal yardımlaşma kültürüne de katkı sunuyor. Başkan Sandıkçı, CAMEK'te üretimin ve iyiliğin birlikte yürüdüğünü sözlerine ekledi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDE MESLEKİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEREK, “CAMEK İLE GENÇLERİMİZİ MESLEK SAHİBİ YAPIYOR, GÖNÜLLERE ULAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ” DEDİ.