Canik'in Genç Zanaatkarları CAMEK ile 518 Mobilyayı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Canik Belediyesi'nin CAMEK kurslarında yetişen gençler, 2025'te ürettikleri 518 koltuk takımı ve oturma odası grubunu ihtiyaç sahibi aileler ve yeni evlenen çiftlere teslim etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:56
Canik'in Genç Zanaatkarları CAMEK ile 518 Mobilyayı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Canik'in Genç Zanaatkarları CAMEK ile 518 Mobilyayı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Samsun'un Canik Belediyesi, Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) kapsamında yürüttüğü ücretsiz mesleki eğitimlerle gençlere meslek kazandırırken, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

Mesleki eğitim ve sosyal yardımlaşma el ele

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdürülen mesleki istihdam seferberliğine dikkat çekerek, "CAMEK ile gençlerimizi meslek sahibi yapıyor, gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz" dedi. Başkan Sandıkçı, kursiyerlerin eğitimler kapsamında hazırladıkları koltuk takımı ve oturma odası gruplarının ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ve yeni evlenen çiftlere ulaştırıldığını vurguladı.

Başkan Sandıkçı, 2025 yılı içerisinde kursiyerler tarafından üretilen 518 adet koltuk takımı ve oturma odası grubunun dar gelirli ailelere teslim edildiğini belirterek, "Canik’imizde hem mesleki üretimi hem de dayanışma ruhunu güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

4 modülde uygulamalı eğitim

CAMEK'te verilen uygulamalı eğitimler; bilgisayar destekli 3 boyutlu mobilya tasarımı, mobilya CNC operatörlüğü, mobilya döşeme kesim ve mobilya döşeme dikim olmak üzere dört modülde gerçekleştiriliyor. Başkan Sandıkçı, kursiyerlerin eğitim sonunda mesleki sertifikalarını aldığını ve gençlerin meslek hayatına başlamalarını sevinçle izlediklerini söyledi.

Atölyelerden gönüllere uzanan hizmet

CAMEK atölyelerinde uzman eğitmenler eşliğinde üretilen mobilyaların, yine kursiyerler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini belirten Sandıkçı, "CAMEK ile sadece üretmiyor, gönüllere de dokunuyoruz. Genç zanaatkârlarımızın el emeğiyle ortaya çıkan koltuk takımlarını ve oturma odası gruplarını ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ve yeni evlenen çiftlerimize ulaştırıyoruz" dedi.

Canik Belediyesi'nin mesleki eğitim çalışmaları, gençlere istihdam kapısı açarken sosyal yardımlaşma kültürüne de katkı sunuyor. Başkan Sandıkçı, CAMEK'te üretimin ve iyiliğin birlikte yürüdüğünü sözlerine ekledi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDE MESLEKİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜKLERİNİ...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDE MESLEKİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEREK, “CAMEK İLE GENÇLERİMİZİ MESLEK SAHİBİ YAPIYOR, GÖNÜLLERE ULAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ” DEDİ.

CANİK BELEDİYESİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (CAMEK) BÜNYESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÜCRETSİZ MESLEKİ...

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem
2
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
3
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
4
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere
5
Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama
6
Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı
7
Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?