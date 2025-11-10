Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde Özel Öğrenciler Bilimle Buluştu

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde özel öğrenciler, yapay zekâ, doğa bilimleri ile astronomi ve uzay bilimleri alanlarında uygulamalı eğitimlerle bilimle tanıştı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:10
Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde özel öğrenciler, eğitici aktiviteler eşliğinde bilim ve teknolojiyle ilk kez tanıştı. Canik Belediyesi tarafından düzenlenen programda öğrenciler, uygulamalı deney ve atölyelerle bilime adım attı.

Etkinlikte neler yapıldı?

Etkinlikte öğrenciler yapay zekâ, doğa bilimleri, astronomi ve uzay bilimleri alanlarında deneyler yapıp gözlem çalışmalarına katıldı. Ayrıca sanat ve spor alanlarında düzenlenen etkinliklerle öğrenciler keyifli ve verimli bir gün geçirdi. Ailelerin de katıldığı atölyeler, etkinliğe sosyal bir boyut kazandırdı.

Başkan Sandıkçı'nın değerlendirmesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, özel eğitim çalışmalarına verdikleri önemi vurgulayarak, "Canik’imizde özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Keşif Kampüsümüzde öğrencilerimizi yapay zekâ, doğa bilimleri, astronomi ve uzay bilimleri alanlarında uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimler ve eğitici aktivitelerle bir araya getiriyoruz. Bu eğitimlerle öğrencilerimizin merak ve keşfetme duygularının güçlenmesini hedefliyoruz. Ayrıca ailelerimizin çocuklarıyla birlikte katıldığı atölye etkinlikleri de düzenliyoruz" dedi.

Projeler ve katılım

Sandıkçı, geçen Temmuz ayında hayata geçirilen "Hayallerine Sınır Yok!" projesi kapsamında özel eğitim öğrencilerini spor ve sanat alanlarında etkinliklerle buluşturduklarını hatırlattı. 2025 yılı içinde 3 binden fazla özel eğitim öğrencisinin Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirilen deney ve gözlem odaklı eğitim programlarına katıldığını ekledi.

