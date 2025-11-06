Canik’te Aydınlatma ve Yeni Park Çalışmaları Hızla Sürüyor

Canik Belediyesi, cadde ve sokaklarda yürüttüğü aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ilçenin görünümünü ve güvenliğini artırıyor. Aynı zamanda oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığı yeni parklar vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Aydınlık ve güvenli sokaklar

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe genelinde yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Sandıkçı, "Canik’imizde aydınlatma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Aydınlatma çalışmalarımızla caddelerimizi ve sokaklarımızı aydınlık ve güvenli bir hale getiriyoruz. Aydınlatma ve beraberinde gerçekleştirdiğimiz çevre düzenleme çalışmalarımızla da sokaklarımıza estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Tasarruf özellikli aydınlatma sistemlerimizle ayrıca enerji tasarrufunu ön planda tutuyoruz" dedi.

Canik’te yeni parklar hizmette

Başkan Sandıkçı, "Canik’imize yeni parklar kazandırıyoruz" diyerek, ilçeye kazandırılan parkların özelliklerini paylaştı. Oyun ve spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi donatılarla hazırlanan parklar, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlendi.

Sandıkçı, "Çocuklarımızın neşe içerisinde vakit geçirdiği, ailelerimizin durak noktası olan yeni parkları ilçemizde hizmete sunmaya devam ediyoruz. Parklarımızı ve mesire alanlarımızı yeşil alanlarla donatıyoruz. Güvenlik sistemleri, aydınlatma ve peyzaj işlemlerini tamamlayarak hizmete sunduğumuz parklarımızla gönlü güzel çocuklarımızın neşesine ortak oluyor, ilçemizin çehresine değer katıyoruz" ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi projeleriyle hem estetik hem de fonksiyonel düzenlemeler yaparken enerji tasarrufuna da önem veriyor.

CANİK BELEDİYESİ, İLÇEDE CADDE VE SOKAKLARDA AYDINLATMA İLE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. BELEDİYE AYRICA, OYUN ALANLARI, YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARININ YER ALDIĞI YENİ PARKLARI VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNUYOR.