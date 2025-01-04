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Çankırı-Ankara Kara Yolunda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Çankırı-Ankara kara yolundaki yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:50
Çankırı-Ankara Kara Yolunda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkili

Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımı ciddi şekilde olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Şabanözü ilçesi mevkisinde meydana gelen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Sürücüler, Şabanözü üzerinden Ankara'ya ulaşım sağlamakta güçlük çekiyor. Bu durum, yolculuk sürelerini uzatırken, trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor.

Trafik Ekipleri Uyarılarda Bulunuyor

Trafik ekipleri, sürücüleri özellikle takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor. Yoğun sisin etkisinin devam ettiği düşünüldüğünde, dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

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