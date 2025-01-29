Çankırı Belediye Başkanı Esen, Yılın Kareleri Oylamasında Ön Planda

Çankırı Belediye Başkanı Esen, Anadolu Ajansı’nın Oylamasına Katıldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansı’nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını duyurdu. Bu önemli etkinlikte, başkan Esen, şehrinin güzelliklerini ve Anadolu Ajansı’nın paylaşımlarını desteklemek amacıyla oy kullanma kararı aldı.

Oylama, her yıl olduğu gibi bu yıl da, Türkiye’nin farklı bölgelerinden fotoğrafların yarıştığı bir platform sunuyor. Anadolu Ajansı aracılığıyla yapılan oylamanın amacı, yıl içerisinde dikkat çeken ve anlamlı anları fotoğraflarıyla öne çıkarmak.

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Esen, etkinliğe katılımının önemine vurgu yaparak, "Şehrimizin değerlerini tanıtmak ve Anadolu hakikaten yıllardır haber alanında öncülük yapıyor. Ben de bu güzel çalışmalara destek vermek için buradayım" ifadelerine yer verdi.

Çankırı’nın doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini yansıtan fotoğrafların oylamada yer almasının, şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Esen, tüm Çankırılıları da oylamaya katılmaya davet etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.