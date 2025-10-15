Çankırı Çerkeş'te Yangın: 3 Ev ve 4 Samanlık Kül Oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi; itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:01
Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta bitişik evlerde çıktı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta birbirine bitişik olarak bulunan Rasim K, Muhittin Y. ve Recep D'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki samanlıklara sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla güçlükle söndürülen yangında 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor