Çankırı Çerkeş'te Zincirleme Kazalar İstanbul-Samsun D-100'ü Aksattı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yağmur nedeniyle zincirleme kazalar İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda trafiği aksattı; 1 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 20:15
Çankırı Çerkeş'te Zincirleme Kazalar İstanbul-Samsun D-100'ü Aksattı

Çankırı Çerkeş'te zincirleme kazalar İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yağmur, İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazalarına yol açtı ve ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kaza zinciri ve araçlar

Olay, İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Bayındır köyü mevkisinde başladı. F.S. (59)41 AYG 817 plakalı tır ile N.N. (66) yönetimindeki 41 ARC 051 plakalı tır, önlerinde meydana gelen üç aracın karıştığı hasarlı kazayı görerek durdu.

Bu sırada arkadan gelen K.A. (48) kullanıcılı 05 KA 705 plakalı otomobil, tırlara çarparak durabildi. Kazalar nedeniyle oluşan yoğunlukta bekleyen kurtarıcıya da başka bir otomobil çarptı. Yaklaşık 300 metre ileride ise ayrı bir yere meydana gelen, üç otomobilin karıştığı başka bir hasarlı kaza daha kaydedildi.

Müdahale ve yaralanma

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazalarda, 05 KA 705 plakalı otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan S.S.A. (21), ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, İstanbul-Samsun kara yolunda ulaşımda...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, İstanbul-Samsun kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, İstanbul-Samsun kara yolunda ulaşımda...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu
3
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı, 1 Adli Kontrolle Serbest
4
Osmaniye Kadirli'de İmamlar 'Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle' Konseri Verdi
5
Iğdır'da 'Uluslararası Dede Korkut Konferansı' gerçekleştirildi
6
Tokat Erbaa'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
7
Bursa'da otomobil yayaya çarptı — Kaza güvenlik kamerasında

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi