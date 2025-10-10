Çankırı Çerkeş'te Zincirleme Kazalar İstanbul-Samsun D-100'ü Aksattı

Çankırı Çerkeş'te zincirleme kazalar İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yağmur, İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazalarına yol açtı ve ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kaza zinciri ve araçlar

Olay, İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Bayındır köyü mevkisinde başladı. F.S. (59)41 AYG 817 plakalı tır ile N.N. (66) yönetimindeki 41 ARC 051 plakalı tır, önlerinde meydana gelen üç aracın karıştığı hasarlı kazayı görerek durdu.

Bu sırada arkadan gelen K.A. (48) kullanıcılı 05 KA 705 plakalı otomobil, tırlara çarparak durabildi. Kazalar nedeniyle oluşan yoğunlukta bekleyen kurtarıcıya da başka bir otomobil çarptı. Yaklaşık 300 metre ileride ise ayrı bir yere meydana gelen, üç otomobilin karıştığı başka bir hasarlı kaza daha kaydedildi.

Müdahale ve yaralanma

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazalarda, 05 KA 705 plakalı otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan S.S.A. (21), ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

