Çankırı'da 112 Doktoru Nöbette Dedesi'nin Vefatını Öğrendi

Nöbette gelen arama, doktoru yakınını kaybettiğini haber verdi

Çankırı'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli doktor Said Oğuzhan Erik, komuta kontrol merkezinde nöbeti sırasında sağlık ekiplerinden gelen çağrıyla dedesinin vefat ettiğini öğrendi.

Kente gelen ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibi, evde bir kişinin öldüğünü tespit etti. Ekipler, "ölüm" onayını almak üzere o günün nöbetçi doktoru Said Oğuzhan Erik'i aradı. Telefonla şahsın tıbbi bilgilerini alan Erik, "ölüm" onayını verdi.

Daha sonra ölen kişinin ismini sorduğunda, adın Hüseyin Karaarslan olduğu ve söz konusu kişinin dedesi olduğu öğrenildi. Büyük üzüntü yaşayan Erik, yakınlarını bilgilendirdikten sonra nöbet saati bitene kadar görevine devam etti.

Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos'ta Komuta Kontrol Merkezi'nde nöbetini sürdürürken ekiplerden çağrı aldığını ve evinde bir kişinin vefat ettiğini öğrendiğini söyledi. Sözleri şöyle:

"Daha sonra ismini sorduğumda dedem olduğunu öğrendim maalesef. Yaşı ileriydi, yaşlıydı fakat ölümün yüzü soğuk oluyor, yaşa bakmıyor maalesef. Çağrıyı aldıktan sonra ekibe dedemin tıbbi durumunu sordum. Tabii arkadaşlar bana ayrıntılarıyla cevap verdi. Değerlendirme sonucunda mevcut durumunun yaşamla bağdaşmadığını öğrendikten sonra müdahale edilmemesini ve vefat ettiğini söyledim. Yasal işlemlerin başlatılmasını istedik."

Erik, haberi aldığında derin üzüntü duyduğunu ancak mesleklerinin bu tür durumları barındırdığını belirtti ve ekledi:

"Yoğun bir günün içinde böyle bir şey yaşamış olmak insana ruhen ağır geldiği gibi bedenen de ağır geliyor. Ama biz hekimler olarak hep böyle bir atmosferin içinde çalışıyoruz. Her mesleğin kendine ait zorlukları var, haliyle bizim mesleğimizin de zorluklarından bir tanesi bu tip durumlar maalesef."

Erik ayrıca, 2021'de vefat eden babasının ölüm haberini de nöbetçi olduğu gün aldığını sözlerine ekledi.

