Çankırı'da 12 Hayvancılık İşletmesine 125 Milyon Lira Hibe Desteği

Çankırı'da TKDK'den Büyük Destek

Çankırı'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD 3 Programı kapsamında, hayvancılık alanında önemli bir adım atıldı. 12 hayvancılık işletmesine toplamda 125 milyon lira hibe desteği verildi.

Yatırım Tutarı ve İmza Töreni

TKDK İl Koordinatörlüğünde düzenlenen imza töreninde, 12 işletmenin toplam 184 milyon lira yatırım tutarı için 125 milyon lira hibe destek sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yapılan yatırımların hayvancılık sektörüne ve yatırımcılara olumlu katkılar sağlaması temennisinde bulundu.

Üretim ve İstihdam Artışı

TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık, süt üretimi ve besi yatırımlarını içeren projelerin Çankırı’daki üretim kapasitesini ve istihdamı artıracağını ifade etti. Akbıyık, IPARD Programları kapsamında bugüne kadar Çankırı'da 1088 projeye 4 milyar lira yatırım karşılığında 2,3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Teşekkür ve İyi Dilekler

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da, Çankırı’ya katkılarından ve emeklerinden dolayı TKDK çalışanlarına teşekkür ederek, imzalanan projelerin hayırlı olmasını diledi.

Çankırı'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD 3 Programı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında destek almaya hak kazanan girişimcilerle 125 milyon liralık hibe desteği sözleşmesi imzalandı.

Çankırı'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD 3 Programı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında destek almaya hak kazanan girişimcilerle 125 milyon liralık hibe desteği sözleşmesi imzalandı.