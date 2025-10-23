Çankırı'da 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

Çankırı'da 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne Yüzlerce Kişi Katıldı

Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı hat üzerinde düzenlenen 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nun Çankırı-Ilgaz etabında bir araya gelen vatandaşlar ve öğrenciler etkinliğe katıldı.

Katılımcılar, Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar olan 5 kilometrelik bölümü yürüdü. Köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dua edildi.

Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri bando gösterisiyle törene renk kattı.

Akbaşoğlu: İstiklal Yolu Milli Mücadelenin Simgesidir

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, törende yaptığı konuşmada milli mücadelenin önemine vurgu yaptı. Akbaşoğlu, 100 yıl önce bu topraklarda siyonist ve emperyalist planların gerçekleştirilmesi noktasında büyük işgale maruz kalındığını; bunun ortadan kaldırılması, bağımsızlığın ve hürriyetin yeniden tesis edilmesi bakımından Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde büyük zafer elde edildiğini söyledi.

Akbaşoğlu, İstiklal Yolu'nun tarihe geçtiğine işaret ederek şunları ifade etti: İstiklal Yolu, İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattından insan ve silah sevkiyatının yapılmasıyla beraber gerçekten istikbale giden yolumuzu açmıştır. İşte bu çerçevede her yıl bu güzel anma töreniyle ecdadımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Dedelerimiz, ninelerimiz, atamız gerçekten üzerine düşeni yapmış ve bağımsız bir ülke olarak çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış bir ülke ufkunu yakalamak noktasında ortaya konan o hedefleri elhamdülillah bugün Türkiye elde etmiş vaziyette.

Bugün Türkiye'nin kendi savunma ve teknoloji imkanlarını geliştirdiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, Tüm emperyalist ve siyonistlere karşı mücadele eden o ruh ve mana, bugün kendi ülkesini kendi imkanlarıyla savunacak noktaya geldi. Ve tam bağımsız Türkiye ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir Türkiye hedefini, elhamdülillah hep beraber bugün yakalamış vaziyetteyiz. İşte burada bu ruh ve mananın tezahürü olarak, dünden bugüne ve geleceğe bu yürüyüşümüzü, istiklal yürüyüşümüzü, istikbal yürüyüşümüzü gençlere bir hedef ve hatırlatma olarak burada birlikte sunuyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz ve bizim gerçekten parlak ümidimiz dedi.

Atalardan emanet alınan vatanı gençlerin daha ileri ufuklara taşıyacağını belirten Akbaşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devleti, milletiyle, vatanıyla, devletiyle bölünmez bütünlüğü içerisinde 'Terörsüz Türkiye' hedeflerini gerçekleştirmiş şekilde bölgesinde ve küresel anlamda da liderliğini pekiştirerek yepyeni dünyanın mutlaka öncüsü olacaktır. 100 yıl önce hayal gibi gelen şeyleri bugün biz nasıl gerçeğe dönüştürdüysek, bugün bize hayal gibi gelen şeylerin hepsini Allah'ın izniyle gençlerimiz teker teker gerçeğe dönüştürecektir. Bundan hiç kuşkumuz yok şeklinde konuştu.

Muhtar ve İptaller

Kıyısın köyü muhtarı Nurettin İpek, törenlerin Türk milletinin benzersiz bağımsızlık mücadelesini hatırlattığını belirterek, Rabb'im milletimizi bir daha bağımsızlık mücadelesi vermek zorunda bırakmasın. Törene katılan herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

Program kapsamında planlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 'Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halkoyunları Topluluğu' gösterisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Etkinlik, yemek ikramıyla son buldu.

Protokol ve Katılımcılar

Törene Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

