Çankırı'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 9 Yaralı, 1'i Ağır

Çankırı'da Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında 3 aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı; A.S'nin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 22:41
Çankırı'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 9 Yaralı, 1'i Ağır

Çankırı'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 9 Yaralı, 1'i Ağır

Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında çarpışma

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 18 ACG 885 plakalı hafif ticari araç, 06 AEN 16 plakalı otomobil ve 18 ABS 109 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan S.K, A.K, N.E, F.E, A.K, G.K, G.Y, A.S. ve E.G. yaralandı; toplam 9 kişi olarak kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çankırı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Çankırı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Çankırı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Kızılay Gönüllüleri 88 Yaşındaki Kadının Evini Temizledi
2
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
3
62. Altın Portakal Film Festivali Antalya'da Açıldı
4
Ilgaz Dağı'nda Yüksek Kesimlerde Sis Etkili Oldu
5
Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü
6
Fatih'te Silahlı Saldırı: Seyid Ömer Mahallesi'nde Yaralı
7
Adıyaman Kültür Buluşmaları Sultangazi'de — Anadolu Kültür Festivali

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi