Çankırı'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 9 Yaralı, 1'i Ağır

Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında çarpışma

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 18 ACG 885 plakalı hafif ticari araç, 06 AEN 16 plakalı otomobil ve 18 ABS 109 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan S.K, A.K, N.E, F.E, A.K, G.K, G.Y, A.S. ve E.G. yaralandı; toplam 9 kişi olarak kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

