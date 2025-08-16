Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali'nde F-16 Gösteri Uçuşu

Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali'nde F-16 gösterisi
Çankırı'da düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında, izleyiciler heyecan verici bir hava gösterisine tanıklık etti.
Üs ve filo bilgileri
Gösteri uçuşunu, Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 151. Filo gerçekleştirdi. Etkinlikte toplam 3 F-16 savaş uçağı görev aldı.
Gösteri ayrıntıları ve izleyici tepkisi
Uçaklar, festival programı çerçevesinde kentin semalarında alçak irtifa ve akrobasi uçuşları yaparak katılımcılardan büyük ilgi gördü. Seyirciler gösteriyi dikkatle izledi ve etkinlik olumlu tepkiler aldı.
