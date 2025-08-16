DOLAR
Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali'nde F-16 Gösteri Uçuşu

Çankırı'da düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali'nde Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 151. Filo'nun 3 F-16'sı semalarda gösteri uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:13
Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali'nde F-16 gösterisi

Çankırı'da düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında, izleyiciler heyecan verici bir hava gösterisine tanıklık etti.

Üs ve filo bilgileri

Gösteri uçuşunu, Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 151. Filo gerçekleştirdi. Etkinlikte toplam 3 F-16 savaş uçağı görev aldı.

Gösteri ayrıntıları ve izleyici tepkisi

Uçaklar, festival programı çerçevesinde kentin semalarında alçak irtifa ve akrobasi uçuşları yaparak katılımcılardan büyük ilgi gördü. Seyirciler gösteriyi dikkatle izledi ve etkinlik olumlu tepkiler aldı.

