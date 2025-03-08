Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bisiklet Turu Düzenlendi

Çankırı 18 Vites Bisiklet Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu ile kadınları kutladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:51
Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bisiklet Turu Düzenlendi

Çankırı'da Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Çankırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, bu özel günü bisiklet turuyla kutladı.

Etkinliğin Detayları

Dernek Başkanı Engin Çimen, Karatekin Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 2019 yılından bu yana bu geleneği sürdürdüklerini belirtirken, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekti.

Katılım ve Amaç

Dernek Başkan Yardımcısı Aysel Aslan, etkinliği düzenleme amaçlarının kadınların her alanda görünmesi gerektiği düşüncesi olduğunu ifade etti. Bu bağlamda organize edilen bisiklet turu, kadınların güçlü duruşunu simgeledi.

Bisiklet Turu

Etkinlik sonrası katılımcılar hep birlikte bisiklet turuna çıkarak hem eğlendi hem de kadın dayanışmasını pekiştirdi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla...

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu organize edildi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla...

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu organize edildi.

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