Çankırı'da Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çankırı'da Afet Tatbikatı Yapıldı

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü vesilesiyle önemli bir tatbikat gerçekleştirildi. İstiklal Yolu İlkokulu'nda yapılan bu tatbikatta, deprem, yangın ve tahliye senaryoları uygulandı.

Senaryo Gereği Tatbikat

Tatbikat kapsamında, senaryo gereği meydana gelen belirsiz şiddetteki depremin ardından öğrencilere çök, kapan, tutun pozisyonu gösterilerek bina dışına çıkarılmaları sağlandı. Öğrencilerin tahliyesinin ardından, okul içerisinde kalan yaralı öğrenciler ekipler tarafından kurtarıldı ve gerekli tedavi işlemleri uygulandı.

KBRN Müdahalesi ve Yangın Söndürme

Deprem esnasında okul laboratuvarında bulunan kimyasal sıvının dökülmesi dolayısıyla AFAD KBRN ekipleri devreye girdi. Okulda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında meydana gelen karışıklık esnasında hırsızlık girişiminde bulunan bir şahıs ise polis ekiplerince yakalandı.

Öğrencilerle Yangın Söndürme Eğitimi

Tatbikatta, okul bahçesinde oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin gözetiminde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. Tatbikata Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, çeşitli kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.

AFAD İl Müdürü'nden Açıklama

AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, 13 Ekim'in Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Tatbikat ile çocuklarımızı afetler konusunda bilinçlendirmek, hazırlık konusunda farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak istiyoruz" dedi. Matur, Çankırı AFAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilen tatbikatta, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve AFAD gönüllülerinin katkı sağladığını belirtti.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.