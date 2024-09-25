Çankırı'da Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Coşkulu Kutlaması

Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları

Çankırı'da bu yıl 37.'si düzenlenen Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları, kentte coşkulu etkinliklerle başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlikler boyunca çeşitli aktivitelerin yapıldığı programın merkezinde, kent meydanında düzenlenen tören yer aldı.

Saygı Duruşu ve Açılış Konuşmaları

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık katılımcılara seslenerek ahiliğin Anadolu kültüründeki yerini vurguladı. Ahiliğin tarihsel bağlamda, halkı ahlaki ve mesleki değerlerle donattığını belirtti ve şunları ifade etti:

"Ahilik, sadece mesleklerin icrası değil, aynı zamanda cömertlik, vatanseverlik ve dürüstlüğün birleştiği bir sistemdir. Bu hafta, esnafımızın çabalarını takdir etmek için bir fırsattır."

Ahiliğin Ekonomik ve Kültürel Önemi

Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz, ahiliğin Anadolu’nun kültürel dokusundaki önemine dikkat çekti. Ahiliğin sosyal dayanışmayı pekiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ahilik, sanatımızı ahlaki ve mesleki temeller üzerine oturtan bir sistemdir. Bu sistem, ustalık yolunda ilerleyen çırakların ve kalfaların öğreticileriyle olan ilişkilerini güçlendirir."

Etkinlikler ve Ödül Töreni

Törenden sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli ve yaran ekibi tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gösteriye katılarak birlikte oyun oynadılar.

Etkinliklerde, Çankırı'nın en yaşlı esnafından en genç esnafına nasihat plaketinin takdimi yapıldı ve öğrenciler tarafından bir tiyatro gösterisi sunuldu. Ardından, Yılın Ahisi seçilen İsmail Ayhan ödüllendirildi.

Bu anlamlı etkinlik, Ahilik değerlerinin hatırlanması ve yaşatılması amacıyla son buldu.

Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, programa katılarak konuşma yaptı.

Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, programa katılarak konuşma yaptı.

Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, programa katılarak konuşma yaptı.

Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, programa katılarak konuşma yaptı.

Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, programa katılarak konuşma yaptı.