Çankırı'da Akaryakıt Tankeri Kazası: Sürücü Yaralandı

Çankırı'da Devrilen Akaryakıt Tankeri Kazası

Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen kaza, akaryakıt yüklü bir tankerin şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tanker, Şabanözü-Orta kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın Detayları

Devrilme sonucu tankerin kupa kısmı alev alırken, binlerce litre benzin ve mazot yüklü olan tank için hızlıca müdahale yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ateşe Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Ekipler, tank kısmına alevlerin sıçramaması için kupayı ayırarak köpükle müdahalede bulundu. Ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan iki kişi ise ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.