Çankırı'da Bayat Ekmeklerden Kermes Düzenlendi

İsrafı Önlemek İçin Bayat Ekmeklerden Kermes

Çankırı'da, bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerle düzenlenen kermes, israfın önüne geçmeyi hedefleyen bir proje kapsamında yapıldı. MHP Çankırı İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) biriminin öncülüğünde, "İsraf Etmeden Geri Dönüştürelim Projesi" çerçevesinde hazırlanan kermes, Belediye İş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

35 Çeşit Yiyecek Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuldu

Kermeste, bayat ekmeklerden yapılan tatlı ve tuzlu olmak üzere yaklaşık 30 çeşit yiyecek yer aldı. MHP Çankırı KAÇEP Başkanı Hicran Ekerbiçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, israf etmeden dönüştürmek adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ekerbiçer, "Bayat ekmekten birçok yiyecek ortaya çıkardık. Geri dönüşler oldukça olumlu. Birçok kişi bu çeşitleri evlerinde denemek için tarif istedi. Belediye Başkanımızın eşi tarafından bu konuda bir kitap çıkarılması önerildi. İnşallah ilerleyen günlerde, bayat ekmeklerden yaptığımız tarifleri içeren bir kitap çıkarabiliriz." dedi.

Elde Edilen Gelir İhtiyaç Sahiplerine Bağışlanacak

Ekerbiçer, israfın önüne geçmeyi ekmekle başlattıklarını vurgulayarak, "Ekmekten neler yapılabileceğini halkımıza göstermiş olduk. Gelecekte ekmeklerin gereksiz yerlerde atılmadığını göreceğiz. Çeşitli yiyecekler hazırlayarak kadınların bu tarifleri kullanacağını umuyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirin tamamını iki hasta bebeğimiz için bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kermese İlgi Yoğundu

Kermese katılan Naime Aydoğan, evde ekmekleri değerlendirmek için çaba sarf ettiklerini ve burada yeni çeşitler öğrendiklerini söyledi. Kermesin açılışına; Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, eşi Betül Esen, MHP İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Şükrü Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankırılı kadınların israfın önüne geçmek için başlattıkları proje kapsamında, bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerin yer aldığı kermes açıldı. MHP Çankırı İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) birimi öncülüğünde, "İsraf Etmeden Geri Dönüştürelim Projesi" kapsamında Belediye İş Merkezi'nde kermes düzenlendi.

Çankırılı kadınların israfın önüne geçmek için başlattıkları proje kapsamında, bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerin yer aldığı kermes açıldı. MHP Çankırı İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) birimi öncülüğünde, "İsraf Etmeden Geri Dönüştürelim Projesi" kapsamında Belediye İş Merkezi'nde kermes düzenlendi.