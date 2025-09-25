Çankırı'da Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Çankırı Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada C.T., Y.T. ve A.A.T. yaralandı; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:50
Olayın Ayrıntıları

Çankırı'nın Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Parıltı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada C.T. (42), Y.T. (29) ve A.A.T. (22) bıçakla yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

