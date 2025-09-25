Çankırı'da Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Olayın Ayrıntıları

Çankırı'nın Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Parıltı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada C.T. (42), Y.T. (29) ve A.A.T. (22) bıçakla yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.