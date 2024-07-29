Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çankırı'da Boks Milli Takımı, Tuz Mağarasında Antrenman Yaptı

Çankırı'daki Üst Minik Boks Milli Takımı, yer altındaki tuz mağarasında antrenman yaparak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:53
Çankırı'da Boks Milli Takımı, Tuz Mağarasında Antrenman Yaptı

Çankırı'da Tuz Mağarasında Boks Antrenmanı

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlık sürecinde çarpıcı bir antrenman gerçekleştirdi. Takım, yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehri'nde antrenman yaptı ve bu etkinlik büyük ilgi topladı.

Özel Antrenman ve Ziyaret

Çankırı'da hazırlık yapan 13 kadın ve 16 erkek sporcudan oluşan Milli Takım, dinlenme aktiviteleri çerçevesinde Yer Altı Tuz Şehri’ni ziyaret etti. Sporcular, bölgedeki galerileri gezdikten sonra mağara içerisinde gölge boksu antrenmanı gerçekleştirdiler.

Başantrenörlerden Açıklamalar

Mustafa Oral, Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü, AA muhabirine verdiği demeçte, "Dinlenme aktivitelerimizi bu eşsiz yerin ziyaret edilmesiyle değerlendirdik. Daha önce olimpik boks milli takımının burayı kullandığını biliyorduk. Sporcularımız, buranın atmosferini ve güzelliklerini deneyimleme fırsatı buldular. Mağaradaki hava, ciğerlere faydalı olduğu bilgisine ulaştık ve antrenmanlarımızı burada sürdürdük." dedi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, sporcularının bu tür antrenmanlarla performanslarının artış gösterdiğine inandıklarını ifade etti. "Burada gerçekleştirdiğimiz antrenman programları, akciğer oksijen kapasitesini artırıyor. Geçmişte de olimpik sporcularımız bu bölgede çalıştılar ve performansları olumlu yönde etkilenmişti. Tuz şehrimiz, spor turizmi açısından görülmeye değer; bütün sporseverleri buraya bekliyoruz. Atmosfer gerçekten farklı, şampiyona öncesi sporcularımız büyük bir moral kaynağı buldular." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi