Çankırı'da Boks Milli Takımı, Tuz Mağarasında Antrenman Yaptı

Çankırı'da Tuz Mağarasında Boks Antrenmanı

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlık sürecinde çarpıcı bir antrenman gerçekleştirdi. Takım, yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehri'nde antrenman yaptı ve bu etkinlik büyük ilgi topladı.

Özel Antrenman ve Ziyaret

Çankırı'da hazırlık yapan 13 kadın ve 16 erkek sporcudan oluşan Milli Takım, dinlenme aktiviteleri çerçevesinde Yer Altı Tuz Şehri’ni ziyaret etti. Sporcular, bölgedeki galerileri gezdikten sonra mağara içerisinde gölge boksu antrenmanı gerçekleştirdiler.

Başantrenörlerden Açıklamalar

Mustafa Oral, Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü, AA muhabirine verdiği demeçte, "Dinlenme aktivitelerimizi bu eşsiz yerin ziyaret edilmesiyle değerlendirdik. Daha önce olimpik boks milli takımının burayı kullandığını biliyorduk. Sporcularımız, buranın atmosferini ve güzelliklerini deneyimleme fırsatı buldular. Mağaradaki hava, ciğerlere faydalı olduğu bilgisine ulaştık ve antrenmanlarımızı burada sürdürdük." dedi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, sporcularının bu tür antrenmanlarla performanslarının artış gösterdiğine inandıklarını ifade etti. "Burada gerçekleştirdiğimiz antrenman programları, akciğer oksijen kapasitesini artırıyor. Geçmişte de olimpik sporcularımız bu bölgede çalıştılar ve performansları olumlu yönde etkilenmişti. Tuz şehrimiz, spor turizmi açısından görülmeye değer; bütün sporseverleri buraya bekliyoruz. Atmosfer gerçekten farklı, şampiyona öncesi sporcularımız büyük bir moral kaynağı buldular." diyerek sözlerini tamamladı.