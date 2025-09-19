Çankırı'da ÇANSÜT Süt Ürünleri Satış Ofisi Törenle Açıldı

Çankırı Belediyesi tarafından kurulan ÇANSÜT satış ofisi Sultan Süleyman Cami Meydanı'nda törenle açıldı; tesis günlük 6 ton kapasiteye ulaştı.

Sultan Süleyman Cami Meydanı'nda gerçekleşen açılışta yerel üretim ve dayanışma vurgulandı

Çankırı Belediyesi tarafından kurulan ÇANSÜT Süt Ürünleri Satış Ofisi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış, Sultan Süleyman Cami Meydanı'nda gerçekleştirildi; törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, konuşmasında Çankırı Belediyesi'nin üretken belediyecilik anlayışını öne çıkardı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 2022 yılında kurulan ÇANSÜT Süt Ürünleri Üretim Tesisinin ardından bugün satış ofisini açtıklarını belirtti.

Esen, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)'dan aldıkları destekle tesisin teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini ve günlük 6 ton süt işleme kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

'ÇANSÜT ürünleri, bugüne kadar belediyemize ait sosyal tesislerimiz ile yöresel mutfak ve kültür evimizde halkımızla buluştu. Bizim için üretimin anlamı sadece ekonomi değildir, paylaşmaktır, dayanışmadır, teşvik etmektir, insanımızın yanında olmaktır.' ifadelerini kullanan Esen, ürünlerde kullanılan sütün kentteki üreticilerden sağlandığını kaydetti.

Esen şöyle devam etti: 'Üretim tesisimiz ve satış ofisimiz, üreticimiz için kazanç, halkımız için güven, kalite ve uygun fiyat, Çankırı için ise gurur kaynağı olacaktır. Aynı zamanda yerel üretimi destekleyecek ve ekonomimize güç katacaktır. Üretken belediyecilik anlayışıyla kooperatifimize, sanayicimize, üreticimize, KOBİ'lerimize örnek olabilecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu anlamda Çankırı'da nelerin yapılabileceğini yerel yönetim olarak bir nebze olsun gösterebiliyorsak ne mutlu bize. Bugün attığımız bu adım, sadece bir satış ofisinin açılışı değil, yerli üretimin, güvenilir gıdanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yeni bir nişanesidir. Çankırı'mızda üretilen, Çankırılının emeğiyle yoğrulan bu ürünlerin sofralarınıza bereket katacağına inanıyorum.'

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi; katılımcılar satış ofisini gezip alışveriş yaptı.

