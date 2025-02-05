Çankırı'da D-100 Kara Yolunda Kar Mücadelesi Sürüyor

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı, D-100 kara yolunda karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürmesini gerektiriyor.
Bölgedeki kar yağışı, gün boyunca devam etti ve akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Karayolları ekipleri, D-100 kara yolunda belirlenen güzergahlarda karla mücadele çalışmaları yürütüyor.
Polis ekipleri, sürücülere kar yağışı ve yol durumuna dair uyarılarda bulunarak, ulaşımda aksama yaşanmadığını bildirdi. Bu kapsamda, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele aralıksız sürüyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele aralıksız sürüyor.