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Çankırı'da D-100 Kara Yolunda Kar Mücadelesi Sürüyor

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ulaşımda aksama yok.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:38
Çankırı'da D-100 Kara Yolunda Kar Mücadelesi Sürüyor

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı, D-100 kara yolunda karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürmesini gerektiriyor.

Bölgedeki kar yağışı, gün boyunca devam etti ve akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Karayolları ekipleri, D-100 kara yolunda belirlenen güzergahlarda karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Polis ekipleri, sürücülere kar yağışı ve yol durumuna dair uyarılarda bulunarak, ulaşımda aksama yaşanmadığını bildirdi. Bu kapsamda, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele aralıksız sürüyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele aralıksız sürüyor.

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