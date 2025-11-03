Çankırı'da Dağcılar Ilgaz Zirvesinde Cumhuriyet'in 102. Yılını Kutladı

Çankırı'da dağcılar, 21. Cumhuriyet Tırmanışı kapsamında Ilgaz Dağı'nın 2546 metre zirvesinde Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı; 19 sporcu 8 saat 30 dakikada tırmandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:41
Çankırı'da dağcılar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı anısına Ilgaz Dağı'nın zirvesinde bir araya geldi.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlik kapsamında 21. Cumhuriyet Tırmanışı düzenlendi. Organizasyon, Çankırı Valiliği himayesinde Çankırı Dağcılık Spor Kulübü, Ankara PARS Dağcılık Spor Kulübü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı personelinin işbirliği ile gerçekleştirildi.

Tırmanışa 19 sporcu katıldı. Antrenör Nezihe Özdilek Karsan ve antrenör Tarık Karsan liderliğindeki ekip, güneşli ve açık havada faaliyetini sürdürdü.

Tırmanış ayrıntıları

Katılımcılar, Ilgaz Dağı'nın 2546 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaştı. Tırmanış 8 saat 30 dakika sürede tamamlandı ve sporcular zirvede Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, tırmanışın 950 metre irtifa ve 10 bin 500 metre mesafe boyunca, teknik malzeme kullanılmadan başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek tüm sporcuları tebrik etti.

