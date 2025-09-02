Çankırı'da drift yapan sürücüye 51 bin 193 lira ceza

Çankırı'da otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Olayın seyri ve müdahale

Çankırı Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, Buğday Pazarı Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde drift yaptığı ve sosyal medyada paylaştığı tespit edilen sürücü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Açıklamada, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu, drift atmak, ön plaka eksik ve ışık donanım eksikliği maddelerinden toplam 51 bin 193 lira ceza uygulandığı ve aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir olaya müsamaha gösterilmeyecek, kamu düzeninin tesisi için çalışmalarımız aralıksız sürecektir.