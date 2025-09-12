Çankırı'da EuroBasket 2025 Yarı Finali: Türkiye-Yunanistan Maçı Dev Ekranda

Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Çankırı Belediyesi, müsabaka için Devlet Bahçeli Parkı'na dev ekran kurdu. Parka gelenler maçın başında İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından milli takım lehine tezahüratta bulundu.

Protokol ve Taraftarların Coşkusu

Vatandaşlar milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı; parkta tezahüratlar ve alkışlar uzun süre devam etti.

Maçı dev ekrandan takip edenler arasında MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve MHP İl Başkanı Fatih Kaya da yer aldı.