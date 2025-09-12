Çankırı'da EuroBasket 2025 Yarı Finali: Türkiye-Yunanistan Maçı Dev Ekranda

Çankırı'da vatandaşlar, EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye-Yunanistan maçını Devlet Bahçeli Parkı'ndaki dev ekranda izledi; protokol de katıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:07
Çankırı'da EuroBasket 2025 Yarı Finali: Türkiye-Yunanistan Maçı Dev Ekranda

Çankırı'da EuroBasket 2025 Yarı Finali: Türkiye-Yunanistan Maçı Dev Ekranda

Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Çankırı Belediyesi, müsabaka için Devlet Bahçeli Parkı'na dev ekran kurdu. Parka gelenler maçın başında İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından milli takım lehine tezahüratta bulundu.

Protokol ve Taraftarların Coşkusu

Vatandaşlar milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı; parkta tezahüratlar ve alkışlar uzun süre devam etti.

Maçı dev ekrandan takip edenler arasında MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve MHP İl Başkanı Fatih Kaya da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Erzurum Horasan'da Geri Manvra Kazası: Mihriban Sarıkaya Öldü

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak