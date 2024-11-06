Çankırı'da Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarları Maçı Birlikte İzledi

Çankırı'da Futbolseverler Bir Araya Geldi
Çankırı'da UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Beşiktaş'ın İsveç temsilcisi Malmö’yü 2-1 yenerek kazandığı maç, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının bir araya gelmesiyle kutlandı.
Taraftarların Birlikteliği
Çankırı Fenerbahçeliler Derneği, Beşiktaş'ın bu önemli karşılaşmasını izlemek üzere Çankırı Beşiktaşlılar Derneği'ni davet etti. Beşiktaş taraftarı olan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, maçtan önce tasarlanan bu buluşmaya katıldı.
Vali Taşolar'dan Teşekkür Mesajı
Maçın başlamasından önce, Valimiz Mustafa Fırat Taşolar, iki takımın azgın taraftarları tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolseverler, maçı birlikte izleyerek Beşiktaş'a destek oldu.