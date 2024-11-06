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Çankırı'da Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarları Maçı Birlikte İzledi

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Çankırı'da, Beşiktaş'ın Malmö'ye karşı galibiyetini kutladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:07
Çankırı'da Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarları Maçı Birlikte İzledi

Çankırı'da Futbolseverler Bir Araya Geldi

Çankırı'da UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Beşiktaş'ın İsveç temsilcisi Malmö’yü 2-1 yenerek kazandığı maç, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının bir araya gelmesiyle kutlandı.

Taraftarların Birlikteliği

Çankırı Fenerbahçeliler Derneği, Beşiktaş'ın bu önemli karşılaşmasını izlemek üzere Çankırı Beşiktaşlılar Derneği'ni davet etti. Beşiktaş taraftarı olan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, maçtan önce tasarlanan bu buluşmaya katıldı.

Vali Taşolar'dan Teşekkür Mesajı

Maçın başlamasından önce, Valimiz Mustafa Fırat Taşolar, iki takımın azgın taraftarları tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolseverler, maçı birlikte izleyerek Beşiktaş'a destek oldu.

Maç sonrası, Vali Taşolar'ın derneğin anı defterini imzaladıktan sonra, her iki takımın taraftarına teşekkür ettiği anlar dikkat çekti. "Bu vesileyle ortak amaç ve duygularda, ülkemiz adına bir araya gelebileceğimizin göstergesi olarak Çankırı'da çok kıymetli bir ilk yaşandı. Sayın Başkanımıza ve Fenerbahçeli Çankırı taraftarlarına sonsuz teşekkürler," diyen Vali Taşolar, önümüzdeki süreçte Fenerbahçeli taraftarları da Çankırı Beşiktaşlılar Derneği’ne davet etti.

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