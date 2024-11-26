Çankırı'da Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam etmesi beklenen kar yağışı, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı bir önlem olarak alındı.

Okulların Kapatılma Tarihi

İl genelinde, özel ve resmi tüm kademe ve türdeki okulların (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara vereceği duyuruldu.

Kamu Kurumlarında İdari İzin

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.