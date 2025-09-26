Çankırı'da İtfaiyeci Çift, Yangın ve Afetlerde Birlikte Görev Yapıyor

Çankırı'da itfaiyeci çift görev başında

Sahada ve irtibatta: Bir ekip, iki görev

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan itfaiyeci çift, yangın ve afet müdahalelerinde birbirine destek vererek çalışmalarını sürdürüyor. Sahada alevlerle mücadeleyi yürüten Kadir Dönmez (45), 112 Acil Çağrı Merkezi'nde koordinasyonu sağlayan eşi Dilek Dönmez (41) ile ortak bir disiplin ve dayanışma örneği sergiliyor.

Kadir Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada iki kuşaktır itfaiyecilik yaptıklarını ve mesleğinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. İhbar üzerine gittikleri adrese, eşinin verdiği koordinasyonla intikal ettiklerini ifade etti.

Mesleki alışkanlıkların günlük yaşama yansıdığını vurgulayan Dönmez, ev ve araçlarında yangın söndürme tüpü bulundurduklarını, market alışverişlerinde bile bu tüpleri kontrol etme alışkanlıklarının olduğunu söyledi.

Dilek Dönmez ise yapılan ihbarların büyüklüğüne göre eşine ilişkin kaygılar yaşadığını ancak büyük olaylarda dahi eşinin tüm canlılara yardım etmesinden gurur duyduğunu aktardı. Özellikle orman yangını ve trafik kazası gibi vakalarda tedirginlik duyduğunu dile getirdi.

Çankırı'daki itfaiyeci çift, sahada müdahale eden ile irtibatı sağlayan görevin uyumunu örnek bir dayanışma ile sürdürüyor; toplum güvenliğine yaptıkları katkı dikkat çekiyor.

Çankırı’da görev yapan itfaiyeci Kadir ve Dilek Dönmez çift, yangın ve afetlerde birbirine destek olarak çalışmalarını sürdürüyor.