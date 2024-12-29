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Çankırı'da Kaçakçılık Operasyonunda İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Çankırı'daki kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:44
Çankırı'da Kaçakçılık Operasyonunda İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Çankırı'da Kaçakçılık Operasyonu

Çankırı'da düzenlenen büyük bir kaçakçılık operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçlarını işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreste yapılan aramalarda, toplamda 45 litre etil alkol, 55 litre el yapımı şarap, 15 litre rakı ve 5 litre viski gibi kaçak ürünler ile birlikte 2 bandrolsüz votka, 6 arpa aroması, yaş üzüm aroması, 5 gıda aroması, 2 anason yağı, 2.4 kilogram bira mayası, 1 kilogram kokteyl ve 10 alkol oran belirleme kiti ele geçirildi.

Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve yasal süreçlerin devam edeceği bildirildi.

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