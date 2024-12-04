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Çankırı'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Çankırı il merkezinde ve çevresinde kar yağışı etkili olurken, ekipler olumsuz durumlara karşı tedbirli.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:45
Çankırı'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Çankırı'da Kar Yağışı Başladı

Çankırı il merkezinde ve çevresindeki ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde il merkezinde görülen sağanak, sabaha karşı yerini kara bırakarak kenti beyaza bürüdü.

İlçelerde de Kar Yağışı Sürüyor

Kar yağışının etkili olduğu başlıca bölgeler arasında Ilgaz, Çerkeş, Şabanözü ve Korgun ilçeleri de yer almaktadır. Ekipler, bu bölgelerdeki olumsuzluklara karşı hazır durumda bekliyor.

Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak vatandaşların güvenliğini sağlamak için görevlendirilmiş durumda.

Çankırı il merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Çankırı il merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Çankırı il merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Çankırı il merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

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