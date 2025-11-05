Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama başlatıldı

Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama çalışması başlatıldı
Yukarıöz Köyü'nde yaşayan 30 yaşındaki Soydaş için AFAD, jandarma ve gönüllüler harekete geçti
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Yukarıöz Köyü Şeyh İsmail Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Osman Soydaş'tan bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar sonrası AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllüler birlikte arama çalışmalarına başladı.
