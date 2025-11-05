Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama başlatıldı

Çankırı Yapraklı'da 30 yaşındaki Osman Soydaş için AFAD, jandarma ve gönüllüler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 20:45
Yukarıöz Köyü'nde yaşayan 30 yaşındaki Soydaş için AFAD, jandarma ve gönüllüler harekete geçti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Yukarıöz Köyü Şeyh İsmail Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Osman Soydaş'tan bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar sonrası AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllüler birlikte arama çalışmalarına başladı.

