Çankırı'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çankırı'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, F.B. (26) idaresindeki 53 ACT 214 plakalı otomobilin, Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerindeki Karadayı köyü yol ayrımı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 SL 368 plakalı diğer otomobil ile çarpışması ile gerçekleşti.

Olay Yerine İlgili Ekipler Sevk Edildi

Kaza sonrası yapılan ihbarla birlikte sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleler sonrasında kaza sırasında yaralanan sürücüler F.B. ile diğer araçta bulunan A.A. (46) ve S.A. (43), ambulans ile Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Yaralı

Yaralılardan S.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.