Çankırı'da Keklikler Karlı Arazide Yiyecek Aradı

Çankırı'da karla kaplı arazide yiyecek arayan keklikler dikkat çekti. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaban hayatını olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Karla kaplanan arazide yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, özellikle kış mevsiminde yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyorlar. Bu durum, hem hayvanların hayatta kalması hem de insanların karşılaştığı zorluklar için önemli bir konu haline geliyor.

Beyaz örtüyle kaplı Tüney köyü yakınlarında yiyecek arayan keklikler, AA muhabiri tarafından görüntülendi. Keklikler, genellikle tohum, böcek ve bitkilerle besleniyor. Ancak bu dönemde kar nedeniyle yiyecek kaynaklarının azalması, onların yaşamını direct etkiliyor.