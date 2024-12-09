Çankırı'da Kumaş Yüklü Tırın Dorsesi Yangınla Kül Oldu

Çankırı'da Kumaş Yüklü Tırın Dorse Yangını

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi'nde, 34 EJF 705 plakalı kumaş yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Olay, Sezer Ş. tarafından fark edildi ve hemen önlem alındı. Yangın, Samsun-İstanbul kara yolu, Çerkeş Göynükçukuru mevkisinde meydana geldi.

Tırın dorsesindeki alevleri gören sürücü, aracını hızlı bir şekilde yol kenarına çekerek yangının yayılmasını önlemeye çalıştı. Kısa süre içinde olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının, tekerlerden başladığı tahmin ediliyor ve daha sonra dorseye sıçradığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Şoför, yangının daha da büyümesini engellemek için dorseyi tırın ön kısmından ayırmayı başardı.

Yangının ardından dorsenin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.