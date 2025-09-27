Çankırı'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 10 Kişi Yaralandı

Çankırı Uluyazı Kampüsü yolunda frenleri tutmayan minibüsün belediye otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı; 9'u taburcu, 1'inin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:01
Uluyazı Kampüsü yolunda meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Çankırı'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında çalışan temizlik işçilerini taşıyan minibüsün belediye otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.Y. idaresindeki 18 ACM 702 plakalı minibüs, Uluyazı Kampüsü yolunda frenlerinin tutmaması nedeniyle önünde seyreden S.A. yönetimindeki 18 ABS 258 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Kazada minibüste bulunan F.K. (42), G.D. (61), D.S. (51), A.G. (49), Ş.K. (46), B.K. (60), E.T. (51), Y. E. (61), F.K. (45) ve M.Ö. (46) hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelerin ardından yaralılardan 9'u taburcu edildi, 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.

