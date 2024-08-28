Çankırı'da Muhtar Cinayeti: Eşinin Tabancasıyla Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Korkunç Bir Cinayet

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 57 yaşındaki köy muhtarı Ali İ., eşi Nezahat İ. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Tartışmanın Korkunç Sonucu

İlk belirlemelere göre, Çeltikbaşı köyü muhtarı Ali İ. ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Bu sırada Nezahat İ., elindeki tabancayla eşine ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay Yerindeki Gelişmeler

Yapılan müdahale sonrasında Ali İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Çankırı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nezahat İ. ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.