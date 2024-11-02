Çankırı'da Organ Bağışı İçin Özgün Çağrı

Çankırı Sağlık Müdürü'nden Organ Bağışı Mesajı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, organ bağışının önemini ifade eden özel bir şiirle topluma seslendi. Bu çaba, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri dolayısıyla gerçekleştirildi.

Artan Nakil Bekleyen Hasta Sayısı

Sarıkaya, organ yetmezliği nedeniyle Türkiye'de sürekli artan nakil bekleyen hasta sayısına dikkat çekerek, organ bağışının oldukça düşük seviyelerde seyrettiğini belirtti. Tedavi bekleyen hastaların yaşamını kaybettiğini ifade eden Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Organ bağışı ve nakil oranlarını artırmak, Sağlık Bakanlığı'nın hedefleri arasında yer alıyor. Bu haftanın, nakil bekleyen hastalar için en verimli şekilde kutlanması oldukça önemli. Aynı zamanda, vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız arasında organ bağışına yönelik farkındalık oluşturabiliriz."

Organ Nakli İçin Farkındalık Çağrısı

Sarıkaya, herkesin bir gün organ nakline ihtiyaç duyabileceğini vurgulayarak, 18 yaşını doldurmuş olan herkesin organ bağışında bulunmasını istedi. Bu çerçevede, yazdığı şiiri de paylaşarak toplumda duyarlılık oluşturmak adına bir çağrıda bulundu:

"Organ bağışı kampanyası düzenleyelim

Toplumumuzu duyarlılığa davet edelim

Bir gün aynı durumda bizler de olabiliriz

Bir naaşın beş cana yaşam olacağını bilmeliyiz

Dünya hayatına gözlerimizi yumduğumuzda

Bağışlayalım organlarımızı umutlara

Umutlara umut olalım, insanlara can olalım

O insanların yürekten dualarını alalım."

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yazdığı şiirle organ bağışının önemine dikkat çekti. Sarıkaya, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gazetecilere açıklamada bulundu.