Çankırı'da Orman Yangını: 35 Dekar Alan Zarar Gördü

Çankırı'da Orman Yangını

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede 35 dekar alanın tahrip olmasına neden oldu. Valilik, bu olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve kavak köyündeki Karabük Mahallesi'nde bulunan bir evde başlayan alevlerin ormana sıçradığını duyurdu.

Yangının Nedenleri ve Etkisi

Açıklamada, arazinin sarp ve kayalık yapısının, yangına müdahaleyi zorlaştırdığı belirtilerek, bu nedenle 35 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü ifade edildi. Yangının meydana geldiği alanda yer alan 2 katlı ahşap ev ve 100 adet arı kovanı da etkilenmiştir. Ancak, sevindirici bir şekilde yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Müdahale Çalışmaları

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, il merkezindeki ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri müdahale etti. Ayrıca, bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının Durumu

Yangının kontrol altına alındığı, soğutma işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.